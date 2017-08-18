Возможные угрозы хакерских атак в канун Дня независимости Украины касаются, прежде всего, госкомпаний и органов власти – Геращенко

Возможные угрозы кибератак в Украине накануне Дня независимости касаются, в первую очередь, органов власти и государственных компаний и организаций, отмечает советник главы МВД, народный депутат Антон Геращенко (фракция "Народный фронт").

"Это касается, в первую очередь, государственных органов, госкомпаний, сферы энергетики, транспорта", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Отвечая на вопрос, на чем основываются предположения, высказанные, в частности Национальным банком Украины, о вирусной угрозе в День независимости, народный депутат сказал: "Они (предположения – ИФ) основываются на том, что Антон Геращенко первый обоснованно предположил, что атака в июне была приурочена ко Дню Конституции. Потому руководство Нацбанка считает, что возможно так".

Политик пояснил, что киберполиция борется с последствиями атак, потому первоочередная мера – это защита от каберугроз.

"В первую очередь, не нужно открывать посторонние файлы, присланные от неизвестных людей, (следует – ИФ) устанавливать на своих компьютерах последние версии систем антивирусного обеспечения, следить за этим. Прежде всего, не нужно создавать ситуации, при которых ваш компьютер или смартфон будет заражен", - сказал А.Геращенко.

Как сообщалось, 27 июня произошла масштабная кибератака с помощью вредоносного программного продукта "Petya.A", после которой Нацполиция получила свыше 2,1 тыс. сообщений об инфицировании компьютерных сетей вирусом-шифровальщиком, в том числе официально было подано 420 заявлений, из которых 309 – от частного сектора страны, 111 - от государственных организаций. По итогам обращений возбуждены уголовные производства по ст. 361 УК Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).

Киберполиция объяснила масштабность кибератаки несанкционированным использованием ее авторами наиболее популярной в стране программы отчетности "M.E.Doc". В департаменте киберполиции Нацполиции прогнозируют, что очередная кибератака может произойти 24 августа, в День Независимости Украины.