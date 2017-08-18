Апелляционный суд Киева отменил приговор в виде 13 лет тюрьмы воевавшему на стороне "ДНР" бразильцу Лусварги

Апелляционный суд Киева удовлетворил апелляционные жалобы защитника в интересах воевавшего на Донбассе на стороне "ДНР" гражданина Бразилии Рафаэля Маркуса Лусварги и его самого, отменив приговор суда первой инстанции, приговорившего иностранца к 13 годам лишения свободы.

"По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева постановила: апелляционные жалобы защитника в интересах Рафаэля Маркуса Лусварги и обвиняемого Рафаэля Маркуса Лусваргхи - удовлетворить; приговор Печерского районного суда города Киева от 25 января 2017 года по Рафаэлю Маркусу Лусварги - отменить; назначить рассмотрение в суде первой инстанции", - сообщает в пятницу пресс-служба Апелляционного суда Киева в странице в Фейсбук.

Также апелляционный суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, начиная с 17 августа, до 15 октября 2017 года включительно.

Кроме этого, суд обязал администрацию Киевского следственного изолятора и Киевской области выполнить решение Печерского районного суда Киева от 25 января 2017 года по обеспечению неотложного проведения медицинского обследования Р.М.Лусварги с обеспечением предоставления надлежащей медицинской помощи, о чем сообщить суду.

Как сообщалось, украинские правоохранители задержали иностранного вербовщика в октябре прошлого года в аэропорту "Борисполь" сразу после его прибытия в Украину из Бразилии. Следствие установило, что с сентября 2014г по май 2015г гражданин Бразилии находился в составе 1-го мотострелкового батальона "Викинг" 1-й бригады "ДНР".

В прокуратуре отметили, что данный иностранец выполнял функции управляющего ротой, инструктора и разведчика в бандформированиях "ДНР". Участвовал в боевых действиях в районе с.Вергулевка, Первомайское, Горловки, Старобешево, боях под Дебальцево, Донецком аэропорту. Вербовал иностранцев, преимущественно бразильцев, в состав незаконных вооруженных формирований, а также совершал неоднократные разведывательные вылазки на позиции Вооруженных сил Украины и корректировал артиллерийский огонь по украинским позициям.

25 января 2017 года Печерский райсуд г.Киева признал виновным воевавшего на востоке Украины гражданина Бразилии, который причастен к созданию террористической организации "ДНР" и вербовке наемников для террористов. Ему было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.