События

15:22 18.08.2017

За неделю в зоне АТО СММ ОБСЕ зафиксировала свыше 7тыс. случаев нарушения режима прекращения огня

Количество нарушений режима прекращения огня в зоне проведения АТО на Донбассе за минувшую неделю увеличилось на 15% в сравнении с предшествующей неделей, сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"На последнюю неделю СММ зафиксировала 7 тыс. 272 случаев нарушения режима прекращения огня, что на 15% больше, чем в предыдущую неделю. С начала 2017 года мы зафиксировали 293 тыс. 816 случаев нарушения режима прекращения огня", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

А.Хуг рассказал, что из всех нарушений за минувшую неделю 438 были осуществлены с вооружением, запрещенным минскими соглашениями, трижды наблюдатели фиксировали применение РСЗО, 56 раз – ствольной артиллерии, 5 раз танк, 395 раз были использованы минометы.

"95% нарушений приходятся на районы Попасной и Первомайска", - отметил он.

Первый замглавы Миссии проинформировал, что наблюдатели также фиксировали наличие тяжелого вооружения на линии разграничения сторон – 16 на подконтрольной Киеву территории и 15 раз на неподконтрольной.

"С начала года мы отметили 2 тыс. 922 случая присутствия неотведенного тяжелого вооружения, Две трети случаев – на неподконтрольной Киеву территории. Сторону утверждают, что отвели тяжелое вооружение, но это не так. В большинстве случаев это вооружение размещено в жилых кварталах, или возле них, что приводит к жертвам среди мирного населения", - подчеркнул А.Хуг.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Боевики снова обстреляли жилые кварталы Зайцево, сгорели несколько домов

В военном параде в Киеве примут участие более 230 военнослужащих иностранных государств

С начала года в зоне АТО погибли 65 гражданских, еще 285 были ранены

Полиция перешла на усиленный режим работы в связи с Днем Независимости

На Крещатике вечером пройдет тренировка парадных расчетов

ПОСЛЕДНЕЕ

Апелляционный суд Киева отменил приговор в виде 13 лет тюрьмы воевавшему на стороне "ДНР" бразильцу Лусварги

Возможные угрозы хакерских атак в канун Дня независимости Украины касаются, прежде всего, госкомпаний и органов власти – Геращенко

Ставшая свидетельницей теракта в Барселоне австралийка ранее оказывалась около мест нападений в Лондоне и в Париже

Кабмин дополнил порядок перемещения товаров через линию соприкосновения в АТО запретом на провоз негуманитарных грузов

Обсуждение будущих отношений ЕС и Британии возможно только после согласия по основополагающим вопросам Brexit

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog5648.html
РЕКЛАМА