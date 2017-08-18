За неделю в зоне АТО СММ ОБСЕ зафиксировала свыше 7тыс. случаев нарушения режима прекращения огня

Количество нарушений режима прекращения огня в зоне проведения АТО на Донбассе за минувшую неделю увеличилось на 15% в сравнении с предшествующей неделей, сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"На последнюю неделю СММ зафиксировала 7 тыс. 272 случаев нарушения режима прекращения огня, что на 15% больше, чем в предыдущую неделю. С начала 2017 года мы зафиксировали 293 тыс. 816 случаев нарушения режима прекращения огня", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

А.Хуг рассказал, что из всех нарушений за минувшую неделю 438 были осуществлены с вооружением, запрещенным минскими соглашениями, трижды наблюдатели фиксировали применение РСЗО, 56 раз – ствольной артиллерии, 5 раз танк, 395 раз были использованы минометы.

"95% нарушений приходятся на районы Попасной и Первомайска", - отметил он.

Первый замглавы Миссии проинформировал, что наблюдатели также фиксировали наличие тяжелого вооружения на линии разграничения сторон – 16 на подконтрольной Киеву территории и 15 раз на неподконтрольной.

"С начала года мы отметили 2 тыс. 922 случая присутствия неотведенного тяжелого вооружения, Две трети случаев – на неподконтрольной Киеву территории. Сторону утверждают, что отвели тяжелое вооружение, но это не так. В большинстве случаев это вооружение размещено в жилых кварталах, или возле них, что приводит к жертвам среди мирного населения", - подчеркнул А.Хуг.