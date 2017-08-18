Боевики снова обстреляли жилые кварталы Зайцево, сгорели несколько домов

В четверг поздно вечером во время обстрела позиций сил АТО в районе поселка Зайцево (Бахмутского района Донецкой области) под огонь стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов НЗФ ОРДО также попали дома мирных жителей населенного пункта, сообщает украинская сторона СЦКК.

"Вследствие попадания зажигательных боеприпасов произошел пожар в нескольких жилых домах по улице Бадаева. Дома и имущество сгорели. К счастью, никто из местных жителей не пострадал", - говорится в опубликованном в пятницу сообщении.

Вооруженные силы Украины на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали.

Кроме этого, в пятницу утром автомобиль наблюдательной группы украинской стороны СЦКК, которая прибыла в Зайцево для уточнения разрушений зданий, был обстрелян огнем снайпера со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДО. Наблюдатели невредимыми покинули место обстрела.

"Украинская сторона СЦКК осуждает действия НВФ ОРДО по обстрелам населенных пунктов, что ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. Такие действия руководства ОРДО свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", - говорится в сообщении.