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13:59 18.08.2017

Полиция перешла на усиленный режим работы в связи с Днем Независимости

По указанию главы Национальной полиции Украины Сергея Князева с пятницы личный состав ведомства переходит на усиленный вариант несения службы в связи с подготовкой к празднованию Дня независимости Украины, сообщает в пятницу Департамент коммуникации Нацполиции.

"Перевести Национальную полицию на усиленное несение службы до особого распоряжения", - приказал С.Князев сообщил во время видеоселекторного совещания, которое состоялось под председательством и.о.министра внутренних дел Украины Сергея Ярового.

Глава Нацполиции добавил, что к несению службы на улицах Украины будут задействованы все вспомогательные службы полиции.

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Интерфакс-Украина
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