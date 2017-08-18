Один из пострадавших в теракте в каталонском городе Камбрильсе скончался

Один из шести пострадавших в результате нападения в каталонском городе Камбрильсе скончался, сообщает в пятницу интернет-портал испанской газеты "Диарио".

По данным издания, пострадавший скончался от ранений, нанесенных холодным оружием.

Террористы в ночь на пятницу на автофургоне пытались прорваться к пешеходной улице Камбрильса, однако после перестрелки с полицией автомобиль перевернулся. Затем полицейским удалось ликвидировать четырех нападавших, еще один был ранен и арестован. Позднее он скончался.