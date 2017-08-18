События

13:09 18.08.2017

Двое украинских военных ранены в зоне АТО на луганском направлении

В зоне проведения АТО на Донбассе за минувшие сутки, 17 августа, двое украинских военнослужащих получили ранения, погибших нет, подтвердил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий, к счастью, никто не погиб, двое наших военных получили ранения. Один был ранен в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, второй – в результате обстрела возле н.п. Троицкое на луганском направлении", - рассказал А.Мотузяник на брифинге в пятницу в Киеве.

Он также проинформировал, что боевики применяли тяжелое вооружение по всем направлениям. В частности, в Крымском на луганском направлении противник обстрелял позиции сил АТО из миномета, их же применили при обстреле Авдеевки.

Из гранатометов и пулеметов боевики вели огонь по Новоселовке-2.

По Старогнатовке на мариупольском направлении боевики выпустили 10 артиллерийских, 6 танковых и 4 минометных снаряды.

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Интерфакс-Украина
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