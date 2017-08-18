ГСЧС получила новое современное оборудование и комплекты защитной одежды от правительства ФРГ

В Киеве на территории 1-го Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в четверг состоялась церемония передачи нового современного оборудования и защитной одежды для спасателей от правительства Германии.

"Начиная с 2015 года совместно с Немецким обществом международного сотрудничества GIZ мы реализуем проект "Поддержка Украины в управлении чрезвычайными ситуациями", выполняемого по заказу правительства Германии. И сегодня в подразделения ГСЧС наши немецкие партнеры передают 1,5тыс. комплектов защитного противопожарного одежды на сумму 20,5млн грн и 930 современных дыхательных аппаратов с комплектующими общей стоимостью 27,3млн грн", - цитирует заместителя главы ГСЧС Украины Руслана Билошицкого пресс-служба ведомства в пятницу.

По словам же заместителя директора GIZ в Украине Фолькера Боде, это оборудование и снаряжение является не только помощью, а и свидетельством поддержки и благодарности за ту работу, которую ежедневно выполняют спасатели ГСЧС.

"В своей работе вы помогаете всем, кто в этом нуждается. Иногда - ценой собственной жизни. И это вызывает большое уважение. С передачей этого оснащения правительство Германии хочет сделать вклад в улучшение условий вашей ежедневной работы и защитить ваши жизни при исполнении служебных обязанностей", - подчеркнул Ф.Боде.

В свою очередь, руководитель проекта "Поддержка Украины в управлении чрезвычайными ситуациями" Кристиан Пошман отметил, что сотрудничество между Немецким обществом международного сотрудничества GIZ и Госслужбой Украины по чрезвычайным ситуациям не ограничивается лишь технической поддержкой.

"Для повышения уровня подготовки специалистов ГСЧС мы регулярно проводим ряд тренингов и оказываем поддержку в разработке концепции децентрализации", - отметил он.

В пресс-службе ведомства отметили, что новое современное снаряжение, а именно: защитные шлемы, сапоги, рукавицы и противопожарные костюмы, а также дыхательные аппараты, лицевые маски, тестеры и компрессоры уже в ближайшее время будут распределены между подразделениями Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской областей и города Киева.