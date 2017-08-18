События

12:35 18.08.2017

Артснаряд времен Первой мировой утилизировали пиротехники ГСЧС в Черновицкой области

Пиротехники Управления Госслужбы Украины чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области изъяли и уничтожили артиллерийский снаряд калибра 76 мм времен Первой мировой войны.

Как сообщает в пятницу пресс-служба ведомства, боеприпас обнаружил местный житель в лесополосе вблизи села Ржавинцы Заставнивского района.

Всего с начала года на территории Черновицкой области специалистами группы пиротехнических работ уничтожено 54 взрывоопасных предмета времен прошлых мировых войн.

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Интерфакс-Украина
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