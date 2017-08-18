Лесной пожар в Харьковской области ликвидирован

Лесной пожар вблизи с.Морозовка Балаклейского района Харьковской области ликвидирован в пятницу в 7:30, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Сейчас продолжают применяться меры по направлению возникновения новых очагов горения от имеющих метод соломы и их тушения, проводится защита объектов фермерского хозяйства и окружающей экосистемы. На месте происшествия остаются работать 3 пожарные автоцистерны и 20 человек личного состава ГСЧС", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области в пятницу.

Всего в ликвидации пожара были задействованы 13 подразделений ГСЧС, 21 единица пожарно-спасательной техники, пожарный поезд, 93 человека личного состава ГСЧС, 40 курсантов и 6 офицеров Национального университета гражданской защиты, а также мобильно-оперативная группа и сводный отряд ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Кроме того, в ликвидации данного пожара также задействованы 8 автоцистерн, 12 трактора и 40 работников лесхоза. 2 самолета АН-32 П, совершили 6 вылетов на тушение лесного пожара с воздуха, было сброшено 48 т воды в очаг пожара.

Как сообщалось, пожар начался около 11:00 в четверг, 17 августа. В результате возгорания семи скирд соломы на поле фермерского хозяйства загорелась лесная подстилка и молодой лес на площади около 5 га расположенного поблизости лесного массива Савинского лесничества (в т.ч верховой пожар на площади 1 га). Также горела сухая трава на площади 10 га и солома в скирдах на площади 0,9 га.