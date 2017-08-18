Аэропорт Эль-Прат вернулся к обычному режиму работы после забастовки

Международный аэропорт Эль-Прат (Барселона, Испания) вернулся к обычному режиму работы после забастовки, сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

"Международный аэропорт Эль-Прат в Барселоне работает в обычном режиме - забастовка прекращена", - сказано в сообщении департамента консульской службы МИД Украины на странице в микроблоге Твиттер в пятницу.

Как сообщалось, 14 августа сотрудники службы безопасности международного аэропорта Эль-Прат начали бессрочную забастовку, требуя снизить нагрузку на них.

Эль-Прат является вторым по величине аэропортом Испании. В прошлом году его услугами воспользовались более 44 млн человек.

С 2009 года по 2016 год пассажиропоток в аэропорту Барселоны вырос на 60%, пишет AFP. За тот же период число сотрудников службы безопасности уменьшилось до 360 человек с 500, по данным участников забастовки.