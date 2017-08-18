События

11:42 18.08.2017

Гройсман выступает за отмену обязанности учителей проводить перепись детей школьного возраста

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за отмену обязанности учителей проводить учет детей школьного возраста.

"Я помню, как моя мама ходила и делала перепись детей, которые должны посещать школу, и я помню, насколько это неблагодарная нагрузка. Поэтому я жду этой инициативы... мы на ближайших заседаниях правительства примем это решение, чтобы вы не занимались таким ", - сказал премьер в ходе всеукраинской августовской конференции педагогических работников в пятницу в Киеве.

В.Гройсман отметил, что соответствующая инициатива уже была внесена в Кабинет министров министром образования и науки Лилией Гриневич.

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Интерфакс-Украина
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