События

11:36 18.08.2017

В ВСУ на контракт с начала 2017 принято более 17 тыс. человек

В Вооруженные силы Украины на службу по контракту с начала 2017 года принято более 17 тыс. человек, всего количество служащих по контракту в армии составляет более 120 тыс. человек, сообщил представитель Министерства обороны Украины Максим Праута.

"С начала этого года на военную службу по контракту принято более 17 тыс. человек, в том числе 1,2 тыс. офицеров. В целом количество военнослужащих по контракту в Вооруженных силах Украины составляет более 120 тыс. человек", - цитирует М.Прауту пресс-служба Минобороны в пятницу.

Также по его словам, оперативный резерв военнообязанных первой очереди, созданный с начала военной реформы, составляет почти 130 тыс. человек.

Кроме того, М.Праута рассказал, что в 2015 - 2016 годах Министерством обороны было обеспечено жильем 2 тыс. 836 семей военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы в запас или в отставку, в том числе 635 семей получили денежную компенсацию взамен надлежащего жилья.

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