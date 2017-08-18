Лабораторию по изготовлению "амфетамина", организованную нелегалом из Грузии, ликвидировали полицейские Киевщины

Оперативники Управления по борьбе с наркопреступностью полиции Киевской области задержали ранее судимого 44-летнего нелегала из Грузии, который в доме своего друга в с.Софиевская Борщаговка под Киевом самостоятельно изготавливал психотропное вещество.

Как сообщает в пятницу пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Киевской области, оперативники задержали нелегала "на горячем" при выработке очередной партии наркотика. Изъято большое количество химического оборудования, прекурсоры и более 100 граммов готового"амфетамина" на сумму 25тыс. грн. Мужчина продавал его наркозависимым жителям области.

В настоящее время проводятся следственные действия. Изъятое направлено на экспертизу.

Следователи возбудили уголовные производства по ст.309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), ст.313 (Похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием) и 317 (Организация или содержание мест для незаконного употребления, оборота или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.