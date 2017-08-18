Украинские пограничники обнаружили угнанную в Великобритании иномарку

На границе с Румынией сотрудники украинского пограничного ведомства обнаружили иномарку, которая была похищена в Великобритании.

"Вчера в пункт пропуска "Порубное" прибыл легковой автомобиль "Volkswagen" 2013 года выпуска под управлением 32-летнего гражданина Румынии. При осуществлении пограничных мер контроля транспортного средства итальянской регистрации состоялось срабатывание международной базы данных Интерпола. Как выяснили пограничники Черновицкого отряда, автомобиль был похищен на территории Великобритании", - сообщает в пятницу пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

По данному факту проинформирован дежурный Украинского бюро Интерпола в Киеве. Обнаруженное транспортное средство передано сотрудникам полиции.

"Отметим, с начала использования Государственной пограничной службой Украины базы данных Интерпола было обнаружено более 200 похищенных автомобилей и более 3,3 тысячи человек, находившихся в международном розыске", - сообщили в ведомстве.