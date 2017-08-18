Боеприпасы российского производства вновь обнаружила СБУ на Донбассе

Очередной факт использования боевиками отдельных районов Донецкой и Луганской области боеприпасов российского производства против украинских военнослужащих и правоохранителей обнаружили в Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины.

"На месте обстрела террористами одного из поселков Бахмутского района правоохранители нашли два 30-милимитровых выстрела к пушке боевой машины пехоты БМП-2. Согласно выводам экспертов, маркировка боеприпасов свидетельствует о том, что они изготовлены в 2008 году на территории Российской Федерации и не находятся на вооружении ВСУ", - сообщает пресс-центр СБ Украины в пятницу.

Продолжаются неотложные следственные действия.

В СБ Украины напомнили, что ранее оперативники спецслужбы задержали двух террористов во время закладки мины российского производства в одном из общественных мест Мариуполя.