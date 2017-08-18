События

10:53 18.08.2017

На Крещатике вечером пройдет тренировка парадных расчетов

Министерство обороны Украины напоминает, что на улице Крещатик в центре Киева в рамках подготовки к военному параду по случаю Дня Независимости Украины состоится тренировка парадных расчетов.

В обнародованном в пятницу утром на сайте Минобороны Украины отмечается, что начало тренировки запланировано на 20.00.

Вместе с тем, в Киевской городской государственной администрации напомнили, что 18 августа движение транспорта рядом улиц в Киеве будет ограничено.

В частности, ограничения предусмотрены с 18:00 18 августа до 2:00 19 августа на ул.Крещатик (от Бессарабской до Европейской площади) на время проведения тренировки войск с прохождением в пешем порядке.

Также в КГГА напомнили, что в период с 16 по 28 августа в столице будут действовать временные ограничения движения транспорта в местах проведения праздничных мероприятий.

Кроме этого, в центральной части города до 20 августа будет частично ограничено движение транспорта по ул.Владимирской в связи с ремонтом брусчатки на углу улиц Владимирской и Рейтарской.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

ГСЧС предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в 14 областях

Арестован третий подозреваемый в связи с терактом в Барселоне

Украинцев среди жертв и пострадавших при теракте в Барселоне - нет

Двое украинских военных получили ранения в зоне АТО за минувшие сутки

Жертвами теракта в Барселоне могли стать как минимум 13 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинские пограничники обнаружили угнанную в Великобритании иномарку

Боеприпасы российского производства вновь обнаружила СБУ на Донбассе

Ребенок получил смертельные ожоги в результате игры со спичками возле соломы

Колокольня горела в Ивано-Франковской области

Британская полиция арестует Ассанжа, если он покинет посольство Эквадора в Лондоне

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
мужские кроссовки купить на price.ua
РЕКЛАМА