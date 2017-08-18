Ребенок получил смертельные ожоги в результате игры со спичками возле соломы

В Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи умер 6-летний мальчик, получивший термический ожог около 90% тела из-за того, что не смог выбраться из горящих тюков соломы.

Как сообщает в пятницу отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, несчастный случай произошел вечером в четверг в пос.Калиново Злочевского района области.

По информации правоохранителей, 6-летний ребенок, приехавший в гости к бабушке, пошел гулять со своим 7-летним другом. Дети находились без присмотра взрослых, играли со спичками и подожгли солому.

"Мальчики игрались в тюках соломы, которые находились на пустыре вблизи помещений, и вдруг солома загорелась. Старший ребенок смог выпрыгнуть, а 6-летний застрял. Местный житель, проходивший рядом, услышал крики и вытащил ребенка из огня",- говорится в сообщении.

Врачи констатировали у ребенка термический ожог около 90% тела и болевой шок. Утром в пятницу мальчик умер.

Информация о случившемся внесена следователем в ЕРДР по ч.2 п.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка).