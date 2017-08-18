События

09:53 18.08.2017

Группа злоумышленников во Львовской области подделывала документы для получения рабочих виз

Во Львовской области Служба безопасности Украины совместно с полицией разоблачила группу злоумышленников, которые подделывали официальные документы для получения рабочих виз.

"Злоумышленники на заказ подделывали выписки из банковских счетов, справки о доходах, официальные документы миграционной службы и тому подобное. В дальнейшем подделки подавались заинтересованным лицам в иностранные дипломатические учреждения для оформления рабочих виз", - сообщает пресс-центр СБУ в пятницу.

Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли кассовый штамп одного из банковских учреждений, печати юридических и физических лиц, штампы миграционной службы, компьютерную технику, бланки приглашений с одной из стран Европы для предоставления разрешения на трудоустройство за рубежом.

Открыто уголовное производство по ч.1 и ч.4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование подделанных документов).

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Интерфакс-Украина
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