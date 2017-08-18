Украинцев среди жертв и пострадавших при теракте в Барселоне, по информации правительства Каталонии, нет – МИД Украины

Согласно предварительной информации, обнародованной правительством Каталонии, среди пострадавших и жертв террористической атаки в испанском городе Барселона украинцев нет, сообщает Департамент консульской службы МИД Украины.

"Правительство Каталонии Барселона обнародовал предварительную информацию о погибших и раненых. Украинский среди них нет", - говорится в сообщении, обнародованном в пятницу утром в аккаунте Департамента в Твиттер.

Как сообщалось, 17 августа фургон совершил наезд на толпу людей в Барселоне на пешеходной улице Рамбла. В результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения.

В результате теракта в Барселоне ранения получили граждане по меньшей мере 18 национальностей, сообщила Deutsche Welle.

Среди жертв теракта находятся граждане Франции, Германии, Испании, Нидерландов, Аргентины, Венесуэлы, Бельгии, Австралии, Венгрии, Перу, Румынии, Ирландии, Греции, Кубы, Македонии, Китая, Италии и Алжира, сообщил представитель испанской власти. Однако точных данных о том, кто из них ранен, а кто погиб, пока нет.

В то же время, как информирует в пятницу испанская газета "Вангуардиа" со ссылкой на представителей полиции, среди пострадавших и жертв теракта в Барселоне граждане 17 стран: Австралии, Алжира, Аргентины, Бельгии, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Китая, Кубы, Македонии, Нидерландов, Перу, Румынии и Франции.

По данным немецкого телеканала ZDF, среди погибших в результате нападения в Барселоне трое граждан Германии. В пресс-службе МИД ФРГ эту информацию пока не подтвердили.