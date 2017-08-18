События

09:26 18.08.2017

Лесной пожар в Харьковской области локализован

Лесной пожар вблизи с.Морозовка Балаклейского района Харьковской области удалось локализовать, сообщает ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

"В 16:58 пожар локализован. Сейчас продолжаются работы по его полной ликвидации", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в четверг.

Как сообщалось, пожар начался около 11:00 в четверг, 17 августа. В результате возгорания семи скирд соломы на поле фермерского хозяйства загорелась лесная подстилка и молодой лес на площади около 5 га расположенного поблизости лесного массива Савинского лесничества (в т.ч верховой пожар на площади 1 га). Также горела сухая трава на площади 10 га и солома в скирдах на площади 0,9 га.

На месте происшествия работают 13 подразделений ГСЧС, 21 единица пожарно-спасательной техники, пожарный поезд, 93 человека личного состава ГСЧС, а также мобильно-оперативная группа и сводный отряд ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Кроме того, в ликвидации данного пожара задействованы 8 автоцистерн, 2 трактора и 20 работников лесхоза.

К месту происшествия прибыло 2 самолета АН-32П, которые приступили к тушению пожара с воздуха.

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Интерфакс-Украина
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