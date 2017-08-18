Более 46тыс. человек, 6,1тыс. транспортных средств и фура с гумпомощью проследовали через КПВВ на Донбассе в четверг

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения сторон в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе в течение прошедших суток пересекли 46,7тыс. человек и 6,1 тысяч транспортных средств, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Кроме этого, говорится в обнародованном в пятницу утром сообщении, в минувший четверг через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно неконтролируемую территорию проследовал 1 грузовой автомобиль с гуманитарным грузом.

Транспортным средством везли строительные материалы и гигиенические наборы общим весом более 3,6т. Груз жителям Донетчины был направлен от благотворительной организации "Человек в беде".

По состоянию на утро пятницы на въезд и выезд у КПВВ находилось 420 транспортных средств.