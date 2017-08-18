События

08:42 18.08.2017

В результате теракта в Барселоне пострадали граждане 18 стран – СМИ

В результате теракта в Барселоне ранения получили граждане по меньшей мере 18 национальностей, сообщила Deutsche Welle.

"В результате теракта в Барселоне погибли 13 человек, более 100 получили ранения. Пострадали граждане как минимум 18 стран. Об этом в ночь на пятницу, 18 августа, сообщили представители службы гражданской защиты населения Испании", – говорится в сообщении на сайте издания в пятницу со ссылкой на информацию озвученную каталонскими властями.

Среди жертв теракта находятся граждане Франции, Германии, Испании, Нидерландов, Аргентины, Венесуэлы, Бельгии, Австралии, Венгрии, Перу, Румынии, Ирландии, Греции, Кубы, Македонии, Китая, Италии и Алжира, сообщил представитель испанской власти. Однако точных данных о том, кто из них ранен, а кто погиб, пока нет.

В то же время, по данным немецкого телеканала ZDF, среди погибших в результате нападения в Барселоне трое граждан Германии. В пресс-службе МИД ФРГ эту информацию пока не подтвердили.

По предварительной информации украинского консула, украинских граждан среди погибших и раненых во время теракта в Барселоне нет.

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