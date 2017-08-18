США могут применить силу в случае атаки КНДР против них или союзников - глава Пентагона

Глава Пентагона Джеймс Мэттис в четверг пригрозил КНДР применением военной силы в том случае, если Пхеньян осуществит нападение на США или их партнеров.

"Я могу вас заверить, что мы в тесном сотрудничестве с нашими союзниками устроим военные последствия для КНДР, если она начнет враждебные действия", - сказал Дж.Мэттис в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и японскими министрами.