События

08:24 18.08.2017

США могут применить силу в случае атаки КНДР против них или союзников - глава Пентагона

Глава Пентагона Джеймс Мэттис в четверг пригрозил КНДР применением военной силы в том случае, если Пхеньян осуществит нападение на США или их партнеров.

"Я могу вас заверить, что мы в тесном сотрудничестве с нашими союзниками устроим военные последствия для КНДР, если она начнет враждебные действия", - сказал Дж.Мэттис в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и японскими министрами.

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Интерфакс-Украина
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