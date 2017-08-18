Киберполиция разоблачила преступную группу, которая производила фальсифицированную продукцию международной торговой марки

Правоохранители разоблачили преступную группу, которая используя логотипы известных производителей бытовой химии, фальсифицировала продукцию, сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

"Работники Карпатского управления киберполиции Департамента киберполиции Национальной полиции Украины совместно с работниками управления СБУ во Львовской области разоблачили организованную преступную группировку. Она действовала на территории нескольких регионов Украины. Злоумышленники занималась фальсификацией моющих средств и стиральных порошков, при этом использовались маркировки международной торговой марки", – говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг.

Документирования их преступной деятельности продолжалось около шести месяцев. Работники полиции провели комплекс оперативных мероприятий и установили: группа состояла из пяти человек, жителей Львовской и Волынской областей. Личности злоумышленников в настоящее время установлены.

Правоохранители уточнили, что обычно, для сбыта изготовленной фальсифицированной продукции злоумышленники использовали всемирную сеть Интернет. На различных сайтах размещались объявления о продаже этой продукции. В то же время сбыт фальсифицированной продукции происходил и через магазины розничной торговли.

16 августа, на территории Львовской и Волынской областей правоохранители провели восемь санкционированных обысков в производственных и складских помещениях, а также по месту жительства участников группы.

Во время обысков правоохранители изъяли наличные, компьютерную технику, средства, принадлежности и оборудование для изготовления фальсифицированной продукции. Также были изъяты этикетки и маркировки международной торговой марки. Кроме того, была изъята уже готовая для продажи фальсифицированная продукция.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия по документированию деятельности членов преступной группы.