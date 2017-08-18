На Харьковщине 3-летний ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии из-за отравления дихлофосом

В с.Коробочкино Чугуевского района Харьковской области мальчик 2014 г.р. отравился парами дихлофоса и был госпитализирован в тяжелом состоянии в Харьковскую областную детскую клиническую больницу №1.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в Чугуевский отдел полиции во вторник вечером.

"По словам матери, сестра пострадавшего брызнула дихлофосом в закрытом помещении и ребенок надышался. Обстоятельства происшествия устанавливаются",- говорится в сообщении.