События

04:38 18.08.2017

При попытке теракта в Камбрильсе есть пострадавшие, в том числе сотрудник полиции

От пяти до семи человек получили травмы при попытке наезда на пешеходов в испанском городе Камбрильсе, полицейский получил ранение в ходе перестрелки с подозреваемыми в преступлении, сообщают местные СМИ.

Как сообщалось, полиция Каталонии ликвидировала несколько предполагаемых террористов, готовивших новые атаки.

"Мы ликвидировали нескольких подозреваемых", - сообщается в официальном Твиттере каталонской полиции.

По данным местных СМИ, полицейским в Камбрильсе удалось ликвидировать четверых человек, еще один ранен. Сообщалось также, что на них были пояса смертников.

Власти города заявили, что ситуация взята под контроль, вместе с тем, как сообщают СМИ, полиция призывает жителей и туристов в Камбрильсе оставаться в домах, не выхолить на улицу. Очевидцы свидетельствуют о том, что периодически слышны звуки выстрелов из района городского порта.

Как сообщалось, 17 августа фургон совершил наезд на толпу людей в Барселоне на пешеходной улице Рамбла. В результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения. Полиции удалось задержать двух подозреваемых в совершении теракта. Водитель пока не найден.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГИЛ

Вместе с тем, два взрыва были зафиксированы в еще одном испанском муниципалитете - Альканаре, в результате один человек погиб, семеро пострадали.

В полиции Каталонии сообщили о связи между терактом в Барселоне и взрывами в Альканаре.

Первоначально считалось, что причиной взрывов стала утечка газа. Позднее было установлено, что в доме сработало взрывное устройство, которое изготавливали жильцы.

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Интерфакс-Украина
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