Четверо предполагаемых террористов ликвидированы в испанском городе Камбрильс, на всех были пояса смертников – СМИ

Полиция Каталонии ликвидировала несколько предполагаемых террористов, готовивших новые атаки.

"Мы ликвидировали нескольких подозреваемых", - сообщается в официальном Твиттере каталонской полиции.

По данным местных СМИ, полицейским удалось ликвидировать четверых человек, еще один ранен. Сообщалось также, что на них были пояса смертников.

Как сообщалось, 17 августа фургон совершил наезд на толпу людей в Барселоне на пешеходной улице Рамбла. В результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения. Полиции удалось задержать двух подозреваемых в совершении теракта. Водитель пока не найден.