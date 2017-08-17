События

22:02 17.08.2017

В Испании, возможно, ликвидировали одного из подозреваемых в совершении теракта в Барселоне

Полиция Испании, возможно, ликвидировала одного из подозреваемых в причастности к террористическому акту в центре Барселоны, сообщает в четверг газета "Вангуардиа".

Речь идет о водителе белого автомобиля марки Ford Focus, который ранее совершил наезд на трех сотрудников полиции в Барселоне после того, как получил от них распоряжение остановиться для досмотра неподалеку от улицы Рамбле.

Ранее сообщалось, что еще один подозреваемый задержан в центре Барселоны.

Полиция Испании опубликовала фото мужчины, арендовавшего, предположительно, фургон, который совершил наезд на пешеходов в центре Барселоны. Имя этого мужчины Дрисс Укабир. Пока неизвестно, этого мужчину ранее задержала полиция Испании как подозреваемого в совершении теракта, или нет.

Фургон совершил наезд на пешеходов на улице Рамбле. Жертвами теракта стали как минимум 13 человек, еще 50 получили травмы.

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Интерфакс-Украина
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