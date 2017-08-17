Полиция в Барселоне начала выводить на улицу людей, заблокированных в магазинах из-за теракта

Полиция Испании начала эвакуировать людей, которые оказались заблокированы в ресторанах и магазинах неподалеку от места теракта в центре Барселоны, сообщает в четверг газета "Паис".

Сразу после первых сообщений о вероятности теракта полиция рекомендовала людям, оказавшимся на месте инцидента, не выходить из магазинов, баров и ресторанов.

В настоящее время полиция Каталонии подтвердила информацию о задержании одного предполагаемого преступника и начала эвакуировать людей, которые были заблокированы в центре Барселоны.

Ранее в четверг фургон совершил наезд на пешеходов на улице Рамбле. По официальным данным полиции, погиб один человек. Однако газета "Паис" и другие испанские СМИ сообщают о 13 погибших.