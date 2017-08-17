Руководитель филиала государственного "Укрэксимбанка" задержан на взятке и незаконном отчуждении имущества

Прокуратура г.Киева совместно со ГУ Службы безопасности Украины г.Киева задержала на получении неправомерной выгоды в сумме 60 тыс. грн руководителя одного из филиалов АО "Укрэксимбанк", 100% акций которого принадлежат государству.

Как сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры г.Киева на странице в соцсети Фейсбук, указанное должностное лицо получило денежные средства от субъекта хозяйствования за содействие в передаче в аренду целостного имущественного комплекса, принадлежащего банку.

Кроме того, прокуратурой г.Киева задокументирован еще один эпизод противоправной деятельности данного лица, а именно получения им $10 тыс. за незаконное отчуждение имущества, которое находилось на ответственном хранении АО "Укрэксимбанк".

Первоочередные следственные действия продолжаются.

Прокуратура г.Киева не уточнила имя задержанного.