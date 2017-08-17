В тушении лесного пожара в Харьковской области задействованы два самолета

В тушении лесного пожара вблизи с. Морозовка Балаклейского района Харьковской области задействованы техника и личный состав ГСЧС, а также техника и работники лесхоза.

"На месте происшествия работают 13 подразделений ГСЧС, 21 единица пожарно-спасательной техники, пожарный поезд, 93 человека личного состава ДСНС, а также мобильно-оперативная группа и сводный отряд ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Кроме того, в ликвидации данного пожара также задействованы 8 автоцистерн, 2 трактора и 20 работников лесхоза. К месту происшествия прибыло 2 самолета АН-32 П, которые приступили к тушению пожара с воздуха", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Пожар начался около 11-00 в четверг. В результате возгорания семи скирд соломы на поле фермерского хозяйства загорелась лесная подстилка и молодой лес на площади около 5 га расположенного поблизости лесного массива Савинского лесничества (в т.ч верховой пожар на пл. 1 га). Также горела сухая трава на площади 10 га и солома в скирдах на площади 0,9 га.

Работы по тушению пожара продолжаются.