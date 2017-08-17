Священники УПЦ (МП) могут не допускаться в воинские части Нацгвардии

Священники Украинской православной церкви (Московского патриархата) могут быть не допущены на территорию воинских частей Национальной гвардии Украины, но при этом нацгвардейцам не запрещается обращаться к ним в рамках религиозного обряда, сообщает Национальная гвардия Украины.

"Ни один нормативно-правовой акт не запрещает и не ограничивает военнослужащим Нацгвардии свободу мировоззрения и вероисповедания, свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность. (ст.35 Конституции Украины)", - сообщает Национальная гвардия Украины на странице в соцсети Фейсбук в четверг.

В сообщении отмечается, что приказом Министерства внутренних дел Украины утверждено положение о службе военного духовенства (капелланской службе) в Национальной гвардии Украины, однако оно не запрещает, как подают некоторые СМИ, деятельность священников Украинской православной церкви Московского патриархата.

Однако, как отмечают в Нацгвардии, "на территории воинской части могут быть не допущены священники религиозных организаций, центры которых находятся на территории страны-агрессора".