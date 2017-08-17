Сайт по распознаванию лиц боевиков и сепаратистов начнет работу в День независимости

Онлайн-система распознавания и выявления преступников Identigraf начнет работу в День независимости Украины 24 августа 2017 года, сообщил советник министра внутренних дел Украины, народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.

"24 августа 2017 года ровно в 00:01 волонтерами проекта "Миротворец" будет запущена уникальная, не имеющая аналогов в мире, открытая для всех и каждого "Система распознавания и выявления преступников Identigraf", - написал А.Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Система начнет работу по адресу: https://identigraf.center/

По словам А.Геращенко, система Identigraf сможет за 20-30 секунд обрабатывать миллионы фотографий сепаратистов, террористов, боевиков, собранных за три года работы волонтерами Центра "Миротворец".

Нардеп отметил, что разработка этой системы заняла 9 месяцев и была проведена в сотрудничестве с одной из самых известных мировых социальных сетей, она будет работать в открытом доступе в сети "Интернет". "Все остальные подобные системы, основанные на алгоритме распознавания лиц, работают или в режиме секретности в офисах ведущих спецслужб или используются в закрытом режиме в коммерческих целях для анализа больших массивов фотографий такими софтверными гигантами как Google или Microsoft", - отметил А.Геращенко.

По его словам, пользователями этой системы могут быть как следователи полиции и СБУ, прокуратуры, частные детективы, адвокаты, сотрудники банков, частные предприниматели, так и все, "кто хочет проверить, не был ли тот или иной человек замешан в антиукраинских выступлениях весной 2014, не кричал ли он "Путин введи войска!", не воевал ли он с оружием в руках против Украины".

"Пока, до 24 августа этот сайт работает в тестовом режиме и на нем опубликованы инструкции по тому, как Вы можете помочь нашей стране и всему миру в деле определения тех лиц, кто поднял свою руку на независимость и целостность Украины", - написал нардеп.

Он также отметил, что система Identigraf разработана на средства более 2 тыс. граждан Украины, которые сделали взносы в размере от 20 грн до 250 тыс. грн. "Общая сумма средств, собранных на сегодня - около миллиона гривень. Их было недостаточно для полной оплаты услуг разработчиков и часть работ ими были сделаны в долг. Поэтому сбор средств для полной оплаты системы Identigraf, ее дальнейшее совершенствование и увеличение мощности работы, будет продолжен", - написал А.Геращенко.