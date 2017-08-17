Инструкторы из США помогают выстроить систему оперативного управления Нацгвардии Украины

В Национальной гвардии Украины продолжаются совместные с представителями США учения по развертыванию мобильных пунктов управления.

Как сообщается на сайте Нацгвардии, учения проходят до 25 августа на базе воинской части 3077 (с.Новые Петровцы, Киевская обл.).

"Сейчас, согласно утвержденной правительством Концепции развития Нацгвардии Украины до 2020 года, проводятся мероприятия по построению эффективной системы оперативного управления, связи, разведки и наблюдения в соответствии с принятыми стандартами государств - членов ЕС и НАТО, созданию условий для образования пунктов управления на подвижной базе оперативно-территориальных объединений", - говорится в сообщении.

Учения, в частности, предусматривают подготовку по эксплуатации и обслуживанию штабных модулей, которые после учений останутся в распоряжении Нацгвардии.