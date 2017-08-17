Бойцы и родственники погибших в Иловайском котле обвиняют в бездействии украинское командование

Участники АТО и родственники погибших в Иловайском котле в 2014 году не согласны с выводами Главной военной прокуратуры Генпрокуратуры Украины о виновности в трагедии исключительно России и обвиняют украинское командование в бездействии.

На пресс-конференции в четверг в Киеве участник АТО, участник боевых действий в Иловайске (батальон "Донбасс") Александр Дейнега сказал, что возмущен выводами прокуратуры.

"В 2014 году обвинения с их стороны касались командования, потом - добровольцев, в этом году они заявили, что во всем виновата Россия. Если вы знали о заходе российских войск, а наша группировка находилась в окружении в три кольца, неужели нельзя было дать нам приказ о выходе из Иловайска?" – недоумевает он.

А.Дейнега рассказал, что батальон "Донбасс" зашел в город 18 августа, "держал" часть города 2 недели.

"У нас были четкие указания - зачищаете город, потом туда заходит украинская армия, выставляет блокпосты. Но за весь период помощи не было, мы докладывали, что по нам работает артиллерия, и это не сепаратисты, а регулярные российские войска. Командование на это внимание не обращало и бездействовало", - отметил он.

А.Дейнега рассказал, что последним приказом было указание на отход по так называемому "зеленому коридору", без открывания огня, хотя противник вел по ним плотный огонь.

"Неужели в этом всем виновата только Россия? Бездеятельность наших генералов должна быть наказана", - подчеркнул он.

В свою очередь, мать погибшего в Иловайске участника АТО Наталья Харченко также сообщила, что не согласна с выводами Генпрокуратуры.

"Они врут, и вместо того, чтобы все расследовать, они занимаются оправданием. Кто дал приказ на заход в Иловайск батальона "Донбасс" со стрелковым оружием? Почему не дали вовремя приказ на отход? Почему им не вышли навстречу и не поддержали?" - сказала она.

Как сообщалось, 14 августа 2017 года Главная военная прокуратура передла в офис прокурора Международного уголовного суда информацию о собранных доказательствах совершения военных преступлений подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации, в том числе убийства украинских военных в районе г.Иловайск Донецкой области в 2014 году, для решения вопроса об открытии уголовного производства.

"Согласно выводам экспертов и комплекса других полученных доказательств, единственным фактором, который находится в непосредственной причинно-следственной связи с Иловайской трагедией, является военная агрессия Вооруженных сил Российской Федерации в виде прямого вторжения на территорию Украины и дальнейшее совершение военными страны-агрессора военных преступлений", - сообщала прокуратура.

В конце августа 2014 года под Иловайском (Донецкая обл.) противник окружил добровольческие батальоны, подразделения МВД и ВСУ, что привело к значительным потерям в личном составе, а также к захвату в плен украинских силовиков.

По официальным данным украинской стороны, под Иловайском в августе 2014 года погибли 366 украинских военнослужащих, еще 429 получили ранения.