Апелляционный суд отказал в рассмотрение жалобы депутата Розенблата

Апелляционный суд Киева отказал в принятии к рассмотрению жалобы народного депутата Борислава Розенблата (внефракционный, исключен из фракции "Блок Петра Порошенко") на решение Соломенского районного суда Киева об избрании ему меры пресечения в виде залога в 7 млн грн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе суда, данное решение судья принял, исходя из положений статьи 309 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Согласно этой статье, мера пресечения в виде залога не входит в перечень постановлений следственного судьи в период досудебного следствия, которые могут быть обжалованы.

Как сообщалось, 18 июля Соломенский суд назначил Б.Розенблату залог в 7 млн грн, возложил на него обязательства носить электронный браслет, не отлучаться без уведомления органов следствия из Киева и Житомира и сдать все заграничные паспорта. Возложенные на депутата обязательства действуют до 12 сентября.

24 июля Б.Розенблат сообщил, что семья внесла за него необходимую сумму залога.

Как сообщалось, в июне директор НАБУ Артем Сытник рассказал о схеме незаконной добычи янтаря, к которой могут быть причастны нардепы Б.Розенблат и Максим Поляков (фракция "Народный фронт"). Сумма полученных взяток превышала 300 тыс. грн.

21 июня генеральный прокурор Юрий Луценко внес в парламент представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест этих двух нардепов. 12 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности М.Полякова и Б.Розенблата, но проголосовала против их задержания и ареста.