События

15:09 17.08.2017

СБУ изъяла в Житомирской области незаконно добытый янтарь на 5 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией разоблачили в Житомирской области группу лиц, которые занимались скупкой и обработкой незаконно добытого янтаря для дальнейшей его перепродажи и переправки на Ближний Восток, сообщает пресс-центр СБУ в четверг.

"Дельцы - четверо жителей Коростенского и Лугинского районов - скупали янтарь-сырец у нелегальных копателей в Житомирской и Ровенской областях. Огранка "солнечного камня" происходила в гараже одного из злоумышленников, где они обустроили подпольный цех", - говорится в сообщении.

Во время 10-ти санкционированных обысков у скупщиков и участников "янтарного" бизнеса правоохранители изъяли почти 100 кг необработанного янтаря-сырца крупной фракции, около 7 кг обработанного янтаря, специальное оборудование: четыре станка для огранки камня, устройства приема-скупки янтаря, а также черновые записи дельцов.

По предварительным выводам экспертов, ориентировочная стоимость изъятого янтаря составляет 5 млн грн по ценам "черного рынка".

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.15, ч.2 ст.240 (покушение на нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

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