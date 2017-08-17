События

14:56 17.08.2017

Генпрокуратура вновь проводит обыски в "Смарт-Холдинге"

Следователи Генеральной прокуратуры Украины вновь проводят обыски в центральном офисе "Смарт-Холдинга" (в Киеве), а также на судостроительных предприятиях компании (в Херсоне и Николаеве), в квартирах некоторых сотрудников, сообщила пресс-служба "Смарт-Холдинга".

По данным пресс-службы, это уже седьмые обыски на верфях за год.

В "Смарт-Холдинге" считают такие действия попыткой давления на их собственника Вадима Новинского.

Как сообщалось, "Смарт-холдинг" владеет 23,76% горно-металлургической группы "Метинвест", 95% акций судостроительного холдинга Smart Maritime Group, 99,97% акций торгово-финансовой компании ООО "Сантис". "Смарт" также владеет крупными активами в топливно-энергетической отрасли, девелопменте и агросекторе.

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Интерфакс-Украина
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