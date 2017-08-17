В Минобороны проверяют, служил ли раньше в ВСУ задержанный в Донецке якобы "украинский диверсант"

В Министерстве обороны Украины вслед за СБУ опровергли информацию о задержании в Донецке якобы "украинского диверсанта".

"Вы знаете, что СБУ уже отреагировала на эти фейковые заявления. Эта информация абсолютно не отвечает действительности, никакого отношения к спецслужбам этот человек не имеет и никакие задачи он не выполнял. Вместе с тем, его возможно бывшую службу в рядах ВСУ или других формированиях, - эту информацию мы сейчас проверяем", - сказал спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в четверг.

Ранее в Службе безопасности Украины заявляют, что распространенная так называемым "МГБ ДНР" информация о задержании в Донецке якобы "диверсионной группы СБУ" не соответствует действительности и является очередным фейком.

В среду на сайте "МГБ ДНР" появилось сообщение, что в Донецке была пресечена попытка проведения "диверсионно-террористического акта, подготовленного украинскими спецслужбами", цель которого - подрыв телевышки в Петровском районе города. Согласно информации сайта, были задержаны лидер диверсионной группы, завербованный СБУ, - военнослужащий одного из полков Сил специальных операций ГУР МО Украины и другие члены группы.