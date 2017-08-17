ЕСПЧ принял жалобу Насирова на действия НАБУ и САП

Отстраненный глава Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Роман Насиров сообщил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению его жалобу на задержание детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), произошедшее 2 марта.

"Сейчас я уже получил сообщение из Европейского суда по правам человека о принятии к рассмотрению жалобы на мое незаконное задержание 02.03.2017 года детективами НАБУ. (…) Я ожидаю объективную оценку Европейского суда по правам человека действиям детективов НАБУ и их процессуальным руководителям из САП", - написал Р.Насиров на своей странице в Фейсбуке в четверг.

Он также выложил фотокопию ответа ЕСПЧ, в котором, в частности, указано, что секретариат суда принял его обращение, дело будет рассмотрено "при первой возможности".

По словам Р.Насирова, его жалоба в ЕСПЧ "имеет бесспорную доказательную базу, которая свидетельствует о незаконности задержания, незаконных действиях в суде при избрании меры пресечения, давлении на правоохранителей и суд, незаконном лишении меня свободы".

Как сообщалось, детективы НАБУ уведомили о подозрении в совершении преступления главу ГФС Р.Насирова 2 марта, после чего задержали его в больнице "Феофания". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Соломенский районный суд Киева 7 марта избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в сумме 100 млн грн. 16 марта в САП сообщили, что за Р.Насирова его супруга внесла залог в 100 млн грн.

2 июня стало известно, что Соломенский райсуд Киева отказал Р.Насирову в пересмотре его меры пресечения.

28 июля директор НАБУ Артем Сытник. сообщил, что следователи Бюро завершили расследование дела в отношении Р.Насирова и вручили ему окончательное подозрение.