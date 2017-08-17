События

13:50 17.08.2017

В центре Киева мужчина угрожает спрыгнуть с 3-го этажа гостиницы

Мужчина, находящийся на сетке третьего этажа гостиницы "Крещатик" в центре Киева, угрожает спрыгнуть вниз, полиция пытается вести с ним переговоры.

Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе столичного главка полиции, уже около часа мужчина угрожает прыгнуть с 3-го этажа гостиницы, требуя при этом пообщаться с российскими дипломатами.

"На месте находятся спасательная служба, следственно-оперативная группа, руководство Шевченковского райуправления полиции. Полицейские пытаются вести с ним переговоры и понять, что же конкретно этот мужчина хочет", - сказали в главке.

В посольстве РФ в Украине данную ситуацию не комментируют.

Температура воздуха в Киеве в настоящее время около 29°С.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

ЕСПЧ принял жалобу Насирова на действия НАБУ и САП

С Чонгара началась трансляция украинских телеканалов на Крым в тестовом режиме

Экс-нардепу Мартыненко частично продлена мера пресечения

Суд удовлетворил заявление госадвоката Януковича о самоотводе

Стрельба произошла на Зоологической в Киеве, мужчина ранен из травмата

ПОСЛЕДНЕЕ

Представители СММ ОБСЕ во главе с Хугом посетят матч в Мариуполе

В Минобороны проверяют, служил ли раньше в ВСУ задержанный в Донецке якобы "украинский диверсант"

МУС обязал бывшего боевика выплатить более $3 млн за вандализм

Жара в Украине набирает обороты

Япония планирует разместить у себя американские системы ПРО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
спортивные штаны на price.ua
РЕКЛАМА