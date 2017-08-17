В центре Киева мужчина угрожает спрыгнуть с 3-го этажа гостиницы

Мужчина, находящийся на сетке третьего этажа гостиницы "Крещатик" в центре Киева, угрожает спрыгнуть вниз, полиция пытается вести с ним переговоры.

Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе столичного главка полиции, уже около часа мужчина угрожает прыгнуть с 3-го этажа гостиницы, требуя при этом пообщаться с российскими дипломатами.

"На месте находятся спасательная служба, следственно-оперативная группа, руководство Шевченковского райуправления полиции. Полицейские пытаются вести с ним переговоры и понять, что же конкретно этот мужчина хочет", - сказали в главке.

В посольстве РФ в Украине данную ситуацию не комментируют.

Температура воздуха в Киеве в настоящее время около 29°С.