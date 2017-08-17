События

13:42 17.08.2017

С Чонгара началась трансляция украинских телеканалов на Крым в тестовом режиме

На РТС Чонгар (Херсонская область) в тестовом режиме включено цифровое телевещание, сообщает член Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский, сославшись на директора компании "Телесети Украины" Петра Семерея.

"На территорию Северного Крыма в стандарте DVB-T2 транслируются: UA:Крым (НСТУ), 5 канал, Прямой канал (Тонис), ICTV, Черноморская ТРК. С 1 сентября мультиплекс начнет работать в стандартном режиме, с мощностью 0,3 кВт. С 1 ноября - с мощностью 1 кВт", - написал С.Констинский на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

По его словам, компания "Телесети Украины" построила башню на полуострове Чонгар и выступает в качестве телекоммуникацонного оператора.

"Прошу земляков, которые проживают в Яни Капу (Красноперекопске), Джанкое, Красноперекопском и Джанкойском районах, направлять свои цифровые антенны на Чонгар, ловить сигнал и фиксировать украинское вещание на видео. Со своей стороны готовимся к созданию еще одного мультиплекса, в который войдут еще 5 украинских телеканалов", - добавил член Нацсовета по телерадиовещанию.

С.Костинский напомнил, что развитие вещания в зоне АТО и на территорию Крыма осуществляется в рамках работы Комиссии по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания при Министерстве информационной политики.

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