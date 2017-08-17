МУС обязал бывшего боевика выплатить более $3 млн за вандализм

Международный уголовный суд (МУС) постановил, что бывший член радикальной исламской группировки "Ансар ад-Дин" Ахмад аль-Факи аль-Махди обязан возместить ущерб за участие в уничтожении памятников культуры в малийском городе Томбукту в 2012 году, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

МУС оценил сумму компенсации в $3,2 млн - за физический ущерб историческим памятникам и за моральный ущерб, причиненный жителям Томбукту

Сам А.аль-Факи аль-Махди ранее признал вину и обратился с призывом к мусульманам не совершать такие же преступления.

АП напоминает, что речь идет о мавзолеях в Томбукту, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Группировка "Ансар-ад Дин", связанная с "Аль-Каидой", установила контроль над Томбукту в апреле 2012 года. После этого экстремисты причинили значительный ущерб 14 из 16 мавзолеев.

Позднее французские военные вытеснили "Ансар-ад Дин" с севера Мали. Сам А.аль-Факи аль-Махди был арестован в Нигере в 2014 году и спустя год передан МУС.