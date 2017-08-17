События

13:00 17.08.2017

Жара в Украине набирает обороты

В ближайшие сутки погоду Украины будет определять поле повышенного давления и жаркий воздух тропического происхождения, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидается погода без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°, днем 29-34°, в Карпатах ночью 10-15°, днем 19-24°.

В Киеве - без осадков; температура ночью 17-19°, днем 31-33°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 18 августа самая высокая температура днем была +36,2 в 1946 году, самая низкая ночью +7,4 в 1919 году.

19 августа - без осадков, лишь в Крыму кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 16-21°; днем 29-34°, на юге местами до 37°.

В Киеве - без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 19-21°, днем 32-34°.

17 августа температура воды в Черном и Азовском морях 22-25°, в Днепре возле Киева 24°.

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Интерфакс-Украина
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