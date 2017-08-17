События

12:52 17.08.2017

Япония планирует разместить у себя американские системы ПРО

Власти Японии собираются приобрести несколько установок американской системы ПРО "Иджис" для укрепления обороноспособности страны, сообщает в четверг сайт японского издания "Йомиури" со ссылкой на источники в правительстве.

По данным издания, этот вопрос может обсуждаться в ходе предстоящей встречи в Вашингтоне министра обороны Японии Ицунори Онодэры и главы МИД Японии Таро Кано с шефом Пентагона Джеймсом Мэттисом и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Согласно планам японских властей, первоначально Токио приобретет не менее четырех систем "Иджис". К 2020 году их количество планируется нарастить до восьми единиц.

На прошлой неделе японские СМИ сообщили, что силы самообороны Японии разворачивают противоракетные комплексы "Пэтриот" в районах, над которыми могли бы пролететь ракеты КНДР в случае их возможного пуска в сторону тихоокеанского острова Гуам - владения США.

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