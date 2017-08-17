Суд уведомит Януковича о назначенных заседаниях

Оболонский районный суд г.Киева уведомит экс-президента Украины Виктора Януковича всеми возможными способами о предстоящих заседаниях по делу об обвинении его в государственной измене и напоминает ему о возможности участия в процессе в режиме видеоконференции, заявляет председательствующий по этому делу судья Владислав Девятко.

"С целью уведомления обвиняемого Януковича Виктора Федоровича, суд повторно разместит соответствующее объявление в газете "Урядовый курьер". В этом объявлении будет указано, что обвиняемый В.Янукович имеет право присутствовать в судебном заседании, в том числе в режиме видеоконференцсвязи. Это право никто не отменял, и суд его обеспечит", - сказал В.Девятко на заседании в четверг, после оглашения решения об удовлетворении самоотвода государственного защитника В.Януковича Виталия Мешечека.

Судья отметил, что подобные уведомления будут размещены также на сайте Оболонского суда и направлены на все известные адреса проживания В.Януковича, в том числе в Российской Федерации.