События

12:26 17.08.2017

Суд уведомит Януковича о назначенных заседаниях

Оболонский районный суд г.Киева уведомит экс-президента Украины Виктора Януковича всеми возможными способами о предстоящих заседаниях по делу об обвинении его в государственной измене и напоминает ему о возможности участия в процессе в режиме видеоконференции, заявляет председательствующий по этому делу судья Владислав Девятко.

"С целью уведомления обвиняемого Януковича Виктора Федоровича, суд повторно разместит соответствующее объявление в газете "Урядовый курьер". В этом объявлении будет указано, что обвиняемый В.Янукович имеет право присутствовать в судебном заседании, в том числе в режиме видеоконференцсвязи. Это право никто не отменял, и суд его обеспечит", - сказал В.Девятко на заседании в четверг, после оглашения решения об удовлетворении самоотвода государственного защитника В.Януковича Виталия Мешечека.

Судья отметил, что подобные уведомления будут размещены также на сайте Оболонского суда и направлены на все известные адреса проживания В.Януковича, в том числе в Российской Федерации.

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Интерфакс-Украина
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