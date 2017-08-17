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12:21 17.08.2017

Станции Киевского метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" в день парада будут закрыты на вход и выход

КП "Киевский метрополитен" предупреждает, что 24 августа в День Независимости с утра и до завершения официальных мероприятий в центре столицы станции "Майдан Независимости" и "Крещатик" (выход к ул.Институтской) не будут работать на вход и выход.

"В День Независимости, 24 августа, утром и до окончания официальных мероприятий станции "Майдан Независимости" и "Крещатик" (выход к Институтской) не будут работать на вход и выход", - сообщает КП "Киевский метрополитен" на странице в Фейсбуке.

16 августа вечером на Крещатике прошла тренировка военного парада ко Дню Независимости Украины. Кроме того, еще одна репетиция парада запланирована на вечер 18 августа.

В центре Киева будет перекрыто движение с 22 по 24 августа.

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Интерфакс-Украина
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