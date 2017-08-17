Суд удовлетворил заявление госадвоката Януковича о самоотводе

Оболонский районный суд г.Киева на заседании в четверг удовлетворил заявление государственного защитника экс-президента Украины Виктора Януковича Виталия Мешечека о самоотводе в деле о государственной измене бывшего главы государства и постановил назначить нового государственного адвоката.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", председательствующий судья Владислав Девятко отметил, что суд счел обоснованной аргументацию В.Мешечека в его заявлении о самоотводе. В частности, разъясняя решение стороне обвинения, судья указал, что никто не имеет права обязать защитника осуществлять свои обязанности.

В своем решении суд поручил Региональному центру по оказанию вторичной бесплатной правовой помощи в городе Киеве в неотложном порядке назначить защитника обвиняемому В.Януковичу и обязать его заблаговременно прибыть в Оболонский суд для ознакомления с материалами данного дела.

В.Девятко также обратил внимание, что Региональный центр бесплатной правовой помощи должен провести "определенную работу над ошибками и учесть это при назначении нового государственного адвоката В.Януковичу. В.Девятко подчеркнул, что при рассмотрении подобных тяжелых преступлений и при специальной (заочной) процедуре их судебного рассмотрения, участие защитника является обязательным.

Судья поблагодарил адвоката В.Мешечека за участие в процессе и отметил, что у суда нет претензий к его профессиональному уровню.

Следующее заседание назначено на 6 сентября и назначено на 10:00. Последующие заседания по делу назначены на 7, 13, 14, 21, 27, 28 сентября, 5, 11, 12, 19, 25 и 26 октября, время начала каждого из них – 10:00.