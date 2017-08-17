Интерпол занимается розыском картин XVIII-XIX ст., незаконно переданных в Симферопольский музей в марте 2014 года

Интерпол объявил в розыск 52 картины Музейного фонда Украины художников XVIII-XIX ст., которые в марте 2014 года были незаконно переданы в Симферопольский художественный музей.

"52 картины Музейного фонда Украины художников XVIII-XIX века, которые в марте 2014 года были незаконно переданы в Симферопольский художественный музей, объявлены в государственный и межгосударственный розыск по каналам Интерпола. Среди них такие экспонаты мирового значения: "Лунная ночь" Ивана Айвазовского, "Дорога в лесу" Ивана Шишкина, "Болото" Исаака Левитана и др.", - сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.

В настоящее время прокуроры прокуратуры АРК и следователи Главного управления Национальной полиции АР Крым установили фотоснимки музейных предметов, ориентировочная оценочная стоимость которых по состоянию на 20 марта 2014 года составила $1,324 млн.